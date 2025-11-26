El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados .

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 13 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a lo largo de la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, aunque no se esperan rachas significativas que puedan causar molestias. La dirección del viento contribuirá a que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas más frescas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes de Baiona podrán disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La temperatura descenderá a alrededor de 10 grados hacia las 23:00 horas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.