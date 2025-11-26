El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 5 grados . La bruma matutina, que se espera en las primeras horas, no afectará significativamente la visibilidad, permitiendo que los residentes y visitantes puedan realizar sus actividades con normalidad.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 9 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 85%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Sin embargo, el cielo despejado y la ausencia de precipitaciones contribuirán a que el día se sienta más cálido y agradable.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 15 grados . El viento, que soplará desde el este con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h, aportará una brisa fresca que será bien recibida por los que se encuentren al aire libre. La combinación de un cielo despejado y un viento suave hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre, como paseos o encuentros familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 6 grados hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 89%, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. Sin embargo, no se prevén lluvias ni cambios drásticos en el tiempo, lo que permitirá que la jornada termine de manera tranquila y serena.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy se caracterizará por un predominio de cielos despejados, temperaturas agradables durante el día y un descenso gradual hacia la noche. La ausencia de precipitaciones y la suave brisa del este harán que sea un día propicio para disfrutar del aire libre y de las actividades cotidianas.

