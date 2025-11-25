El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se despertará con un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado nuboso en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% y alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento. A lo largo de la jornada, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de brumas o nieblas en las primeras horas, aunque no se prevén precipitaciones significativas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los habitantes de Vilanova de Arousa se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante la mayor parte del día, aunque hay un leve indicio de inestabilidad en la tarde, con un 45% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que cualquier precipitación que pudiera ocurrir sería ligera y pasajera.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 10 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla en las horas nocturnas, por lo que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con un viento moderado del este y una alta humedad. Aunque no se esperan lluvias significativas, la posibilidad de brumas y nieblas podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.