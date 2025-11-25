El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, en Vilagarcía de Arousa, se espera un tiempo predominantemente nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso". Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 10 grados en la madrugada y descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frías de la mañana.

A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. La humedad relativa será alta, rondando el 94% en la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que el día progresa, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las primeras horas de la mañana se mantengan secas, pero a partir del mediodía, existe una probabilidad del 30% de que se registren lluvias escasas, aumentando a un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con valores que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en el periodo más lluvioso. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas o impermeable si planean salir durante la tarde.

El viento soplará desde el norte y el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 16 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día de inclemencias, manteniendo precauciones ante la posibilidad de niebla y lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.