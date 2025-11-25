El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura que rondará los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 81%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, y las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 8 y 9 grados. La brisa será suave, con vientos provenientes del este a una velocidad de 5 a 10 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable. La probabilidad de precipitación se mantendrá en cero durante las primeras horas del día, lo que sugiere que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

Al llegar la tarde, el cielo volverá a mostrar un aspecto poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán hasta los 13 grados. La humedad relativa disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notable, con un 77% en su punto más bajo. Los vientos continuarán soplando desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco pero sin incomodidades.

Durante la noche, el cielo se tornará cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados. La humedad aumentará, alcanzando un 91%, lo que podría generar una sensación de mayor frescor. Sin embargo, no se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero hasta la medianoche.

Es importante destacar que, a lo largo del día, la visibilidad será buena, y no se esperan tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol brille con más fuerza.

En resumen, Vilaboa disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y vientos suaves. La ausencia de precipitaciones y la moderada humedad permitirán que los habitantes y visitantes de la localidad aprovechen al máximo este día de noviembre, ideal para paseos y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.