El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

Hoy, 25 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente fresco y algunas posibilidades de lluvia ligera. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 6 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas estables alrededor de los 5 a 6 grados. La probabilidad de precipitación será notable, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia escasa. Las precipitaciones acumuladas durante este periodo podrían ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí podría ser suficiente para mojar el suelo.

Durante la tarde, la situación meteorológica comenzará a mejorar ligeramente. A partir de las 14:00, la temperatura ascenderá a unos 10 grados, y aunque el cielo seguirá cubierto, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa. La probabilidad de precipitación se mantendrá en un 80% hasta las 19:00, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas seguirán mejorando. Se espera que el cielo se despeje gradualmente, con temperaturas que descenderán a 6 grados hacia las 20:00. La humedad relativa comenzará a bajar, alcanzando un 91% al final del día, lo que permitirá que la sensación de frío sea menos intensa.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y posibilidades de lluvia ligera, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de que el tiempo mejore hacia la noche.

