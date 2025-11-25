El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, en Vigo, se prevé un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas estables que oscilarán entre los 9 y 10 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para los que se aventuren al aire libre.

Durante la tarde, el cielo seguirá mostrando un predominio de nubes poco densas, aunque se espera que en algunos momentos se torne más nuboso, especialmente hacia el final de la jornada. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con valores que podrían llegar a los 12 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 5 km/h. A lo largo del día, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta los 12 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, pero no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades de lluvia durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Vigo pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender un poco al caer la tarde.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy se presenta favorable, con cielos mayormente despejados, temperaturas frescas y un viento suave. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores, aprovechando el buen tiempo antes de que lleguen las condiciones más invernales que se esperan en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.