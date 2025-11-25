El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en la madrugada y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que apenas superarán los 7 grados. La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero se incrementará a medida que se acerque la tarde, con un 60% de probabilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que la precipitación sea escasa, con acumulados que no superarán los 0.7 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia puede ser intermitente, no se anticipan tormentas significativas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 2 y 5 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esta brisa suave puede ofrecer un alivio momentáneo del frío, aunque no será suficiente para calentar el ambiente. Las ráfagas de viento más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 13 grados . Sin embargo, con la alta humedad y el viento, la sensación térmica podría ser de varios grados menos. La probabilidad de lluvia se mantendrá hasta el final del día, con cielos cubiertos que persistirán hasta la noche.

En la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, rondando los 7 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. La visibilidad podría verse afectada, así que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse durante la noche.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes salgan deben abrigarse adecuadamente y estar atentos a las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.