El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 79% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales. Sin embargo, por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 11 grados hacia el final de la jornada. La brisa será suave, con vientos predominantes del norte y noreste, alcanzando velocidades de entre 5 y 8 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero cómodo.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Tui podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque se podría experimentar algo de bruma en las horas más frescas de la mañana.

La tarde se presentará con un cielo mayormente despejado, aunque se anticipa la aparición de algunas nubes altas hacia el final del día. Sin embargo, estas no afectarán significativamente la luminosidad del sol, que se ocultará a las 18:06, ofreciendo un hermoso atardecer. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un buen momento para pasear por el centro de Tui o disfrutar de la naturaleza en sus alrededores.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy será mayormente despejado, con temperaturas frescas y sin posibilidad de lluvia. La suave brisa del norte y la ausencia de precipitaciones brindarán un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Los habitantes de Tui pueden aprovechar este clima favorable para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.