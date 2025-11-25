El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 82% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 10 grados a media mañana. El viento soplará desde el norte con una velocidad de entre 6 y 9 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero agradable. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La humedad comenzará a descender, lo que hará que la sensación térmica sea más confortable. El viento se mantendrá en torno a los 10 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 12 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 18:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:06. La humedad aumentará ligeramente al caer la noche, alcanzando un 84% hacia las 19:00 horas.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables durante la tarde y un ambiente fresco por la mañana y al caer la noche. No se esperan lluvias ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas y aprovechar el sol durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.