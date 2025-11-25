El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de sol intercalados. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se despeje en algunos momentos, especialmente durante las horas centrales del día, alcanzando temperaturas de hasta 13 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de frescor. A partir de la tarde, la humedad podría aumentar nuevamente, alcanzando hasta un 90% hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Sin embargo, se reporta la presencia de bruma en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad, especialmente en áreas más abiertas o en las cercanías de cuerpos de agua.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 15 km/h, pero se espera que la intensidad del viento disminuya ligeramente a medida que avance el día. Esto proporcionará un ambiente relativamente tranquilo, aunque la brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que se acerque la tarde, el cielo volverá a cubrirse, y aunque no se prevén tormentas, la nubosidad podría aumentar, lo que podría dar lugar a un ambiente más sombrío. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 7 grados en las últimas horas del día.

En resumen, Soutomaior experimentará un día variado en términos de condiciones meteorológicas, con un predominio de nubes y algunas oportunidades para disfrutar de momentos soleados. La ausencia de precipitaciones y la brisa suave permitirán que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.