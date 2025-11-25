El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 15% en las primeras horas, aumentando a un 80% entre las 07:00 y las 13:00, y alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Silleda experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 10 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 6 grados, descendiendo a 5 grados en las horas más frías. A medida que avanza la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 10 grados, proporcionando un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, alcanzando los 6 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80% en la mayoría de las horas. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de mayor frescura en el ambiente. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del oeste y noroeste.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones invernales, llevando paraguas y abrigos si planean salir. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.