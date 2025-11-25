El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, con una humedad relativa del 81%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 2 de la tarde.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes de Sanxenxo disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas del día, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente por la tarde, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente. La máxima del día se espera en torno a los 13 grados, alcanzándose en las horas centrales, mientras que por la tarde, la temperatura caerá a 12 grados.

En cuanto a la humedad, se prevé que se mantenga en niveles relativamente altos, alcanzando hasta un 90% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente al caer la noche. La puesta de sol está programada para las 18:06, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender de manera más pronunciada.

La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hace de este un día ideal para pasear por la costa o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes. Sin embargo, es importante recordar que, aunque no se esperan lluvias, la alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la zona y de sus encantos turísticos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.