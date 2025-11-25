El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salvaterra de Miño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, en Salvaterra de Miño, se prevé un tiempo mayormente nublado con períodos de niebla y bruma, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la visibilidad mejore ligeramente, aunque las condiciones de niebla persistirán en algunos momentos. La temperatura oscilará entre los 5 y 15 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, especialmente en las horas de la mañana. Esto contribuirá a la sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. No se anticipan rachas fuertes, lo que permitirá que la sensación térmica se mantenga relativamente estable a lo largo del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación de la humedad y el viento puede hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.
No se prevén precipitaciones significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un día seco, aunque la niebla y la bruma podrían limitar la visibilidad en ciertos momentos. La probabilidad de tormentas es nula, lo que añade un nivel de tranquilidad a la predicción meteorológica.
A medida que se acerque la tarde, las nubes continuarán cubriendo el cielo, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:05, momento en el cual la temperatura seguirá bajando, y la sensación de frío se intensificará con la llegada de la noche.
En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que variarán a lo largo del día. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día de condiciones invernales, manteniendo precaución al conducir debido a la posible reducción de visibilidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.
