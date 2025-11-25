El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con periodos de niebla y bruma que podrían dificultar la visibilidad en algunas áreas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Este aumento en la humedad, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se ha registrado una pequeña posibilidad de lloviznas en la tarde, aunque se espera que estas sean mínimas y no afecten las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo será tranquilo en ese aspecto.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Aunque no se prevén rachas fuertes, el viento puede sentirse más fresco debido a las bajas temperaturas, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. La dirección del viento podría cambiar ligeramente hacia el este a medida que avance el día, pero se mantendrá en niveles moderados.

A lo largo de la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes, aunque la tendencia general será hacia un cielo mayormente cubierto. La puesta de sol está programada para las 18:06, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la noche.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de niebla. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día de temperaturas frescas y condiciones de visibilidad reducida en algunos momentos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.