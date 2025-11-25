El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Ribadumia se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, y se espera que el cielo se torne muy nuboso a partir de la primera hora de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de frescor. A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 0% hasta la tarde, donde se prevé un incremento en la posibilidad de lluvias, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 45% de probabilidad de que se produzcan algunas precipitaciones. Sin embargo, las lluvias no se anticipan como un evento significativo, ya que la mayoría de los periodos se prevén secos.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 13 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa fresca, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento suave, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, con un ambiente más fresco y húmedo. Las temperaturas descenderán a valores cercanos a los 10 grados , y la humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que planeen actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 18:05, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con cielos cubiertos.

En resumen, Ribadumia experimentará un día de contrastes, comenzando con un cielo despejado y finalizando con un ambiente más nublado y fresco. Se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad que se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día, especialmente si tienen planes al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.