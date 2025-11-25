El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, en Redondela, se espera un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 92% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a disminuir ligeramente, y se prevé que el cielo pase a estar poco nuboso en las horas centrales del día. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento, que soplará del este a velocidades de entre 5 y 8 km/h.

La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de bruma, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:05. Esto podría afectar la visibilidad, aunque no se espera que sea un fenómeno significativo.

En cuanto al viento, se mantendrá en direcciones del este y noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 15 km/h en las horas más activas. Este viento suave contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve y la temperatura aumente, el viento podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, aunque la alta humedad podría contrarrestar esto.

La noche traerá de nuevo un cielo cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 8 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de bruma o niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. En resumen, se prevé un día fresco y mayormente cubierto en Redondela, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones significativas, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de bruma al atardecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.