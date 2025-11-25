El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Pontevedra se despertará bajo un cielo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas zonas despejadas. A lo largo de la mañana, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en las horas centrales del día haya momentos de sol, especialmente en las primeras horas. La temperatura oscilará entre los 6 y 9 grados , lo que sugiere un inicio fresco, pero con un ligero aumento hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con registros de hasta 0.5 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de tormentas es nula, lo que indica que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

El viento soplará de dirección este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Esto proporcionará una brisa suave que, combinada con la temperatura, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad aumentará nuevamente, y se espera que el cielo se cubra completamente hacia el final del día. La temperatura comenzará a descender, alcanzando mínimas de alrededor de 8 grados en la noche. El ocaso se producirá a las 18:05, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con un cielo cubierto.

En resumen, Pontevedra experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas suaves y una baja probabilidad de lluvia. Los habitantes de la ciudad pueden disfrutar de algunos momentos de sol, pero es recomendable llevar una chaqueta ligera y estar preparados para un ambiente húmedo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.