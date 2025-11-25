El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas estancadas en torno a los 7 grados. La probabilidad de precipitación aumentará a lo largo del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé una probabilidad del 75% de que se produzcan lluvias ligeras. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 1 mm, lo que, aunque no es significativo, podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 7 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca. Durante la tarde, se prevé que el viento aumente ligeramente, alcanzando rachas de hasta 11 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta aún más baja. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, pero se mantendrá predominantemente del norte y noreste.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes bajas y la posible lluvia. Las condiciones de luz serán adecuadas, con el sol saliendo a las 08:38 y poniéndose a las 18:04, lo que permitirá disfrutar de unas horas de luz diurna, aunque el cielo nublado limitará la cantidad de luz solar directa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a alrededor de 6 grados, manteniendo la tendencia de un día fresco y húmedo. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero las nubes permanecerán en el cielo, lo que sugiere que la noche será mayormente despejada, aunque con la posibilidad de algunas lluvias ligeras.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente durante la tarde. Se recomienda a los residentes que se preparen para un tiempo fresco y húmedo, llevando consigo paraguas y abrigos si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.