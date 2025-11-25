El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que comenzará en torno a los 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 6 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la mañana, la humedad relativa será alta, alcanzando el 91% al inicio del día y subiendo hasta un 99% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con algunas horas de bruma que podrían afectar la visibilidad, especialmente en las zonas más bajas y cercanas a ríos o cuerpos de agua.

A medida que el día avanza, se prevé que el cielo se mantenga mayormente nuboso, con momentos de poco nuboso en las horas centrales de la tarde. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un leve aumento hasta los 15 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y la presencia del viento, que soplará de dirección variable, principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, la bruma y la niebla podrían persistir en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 17:00 horas. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 82%, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique. Al caer la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas se situarán alrededor de los 8 grados, con una sensación térmica más baja debido al viento que soplará del norte.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y alta humedad, sin riesgo de precipitaciones, pero con la posibilidad de bruma y niebla en las primeras horas. Se recomienda abrigarse adecuadamente y tener precaución en la carretera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.