El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado hasta el mediodía, con temperaturas estables en torno a los 7 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. El cielo se tornará cubierto, especialmente en las horas centrales del día, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde.

La probabilidad de precipitación aumentará a medida que se acerque la tarde, con un 30% de posibilidades entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque la precipitación esperada es escasa, se prevé que se presenten lluvias ligeras, especialmente en la franja horaria de las 15:00 a las 16:00, donde se estima una acumulación de 0.1 mm. La bruma también podría hacer acto de presencia, afectando la visibilidad en algunas áreas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde. En las horas más cálidas, se registrarán ráfagas de hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el norte y noroeste, lo que podría influir en la percepción del frío, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 7 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95% en las horas nocturnas, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre. El cielo se mantendrá mayormente despejado hacia el final del día, permitiendo que los residentes de Ponte Caldelas disfruten de un atardecer claro, aunque fresco.

En resumen, el día de hoy en Ponte Caldelas se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde, con temperaturas frescas y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.