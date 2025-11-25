El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Poio según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo presentará intervalos nubosos, con una temperatura inicial de 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.
Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con momentos de nubes altas y un aumento en la cobertura nubosa. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 12:00, con valores que podrían llegar a los 13 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 8 km/h, predominando de dirección este y noreste.
En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia escasa en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, con una probabilidad de precipitación del 55%. Esto podría traducirse en algunas gotas, pero no se anticipan acumulaciones importantes. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá relativamente tranquilo a pesar de la nubosidad.
A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a valores cercanos a los 9 grados. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 97% hacia el final del día. El viento disminuirá su intensidad, con velocidades que rondarán los 4 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calma en la atmósfera.
En resumen, Poio experimentará un día con un tiempo cambiante, donde la combinación de nubes y temperaturas frescas marcará la pauta. Se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a la posibilidad de algunas gotas de lluvia en la tarde. La jornada promete ser un reflejo típico del tiempo otoñal gallego, con su mezcla de nubes y claros.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.
- El buey irlandés se come al gallego
- La vida de una parroquia en torno a una calle carretera
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos
- Inauguración del mercado de Navidad de Vialia
- El Concello de Vigo saca a subasta un edificio abandonado junto a los viejos juzgados por 570.000 euros
- Vialia y Bouzas estrenan mercado y luces navideñas
- «Hay muchos abogados que ejercen y cobran menos que personas con derecho a asistencia jurídica gratuita»
- Sitúan en Cuba al profesor de Ourense fugado que violó a una alumna de 12 años