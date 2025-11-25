El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo presentará intervalos nubosos, con una temperatura inicial de 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con momentos de nubes altas y un aumento en la cobertura nubosa. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 12:00, con valores que podrían llegar a los 13 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 8 km/h, predominando de dirección este y noreste.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia escasa en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, con una probabilidad de precipitación del 55%. Esto podría traducirse en algunas gotas, pero no se anticipan acumulaciones importantes. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá relativamente tranquilo a pesar de la nubosidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a valores cercanos a los 9 grados. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 97% hacia el final del día. El viento disminuirá su intensidad, con velocidades que rondarán los 4 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calma en la atmósfera.

En resumen, Poio experimentará un día con un tiempo cambiante, donde la combinación de nubes y temperaturas frescas marcará la pauta. Se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a la posibilidad de algunas gotas de lluvia en la tarde. La jornada promete ser un reflejo típico del tiempo otoñal gallego, con su mezcla de nubes y claros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.