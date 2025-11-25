El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura. La temperatura oscilará entre los 6 y 8 grados , alcanzando su punto más alto en torno a las 12:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 11 grados.

A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con algunas fases de nubosidad variable. En la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 81% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un ligero riesgo de lloviznas en la mañana, especialmente en las primeras horas, aunque se espera que estas sean muy ligeras y no afecten las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. A medida que avance el día, la intensidad del viento podría aumentar ligeramente, pero no se prevén rachas fuertes que puedan causar molestias.

La visibilidad será buena en general, aunque se podría experimentar bruma en las primeras horas del día, lo que podría afectar ligeramente la visibilidad en la carretera. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera que la bruma se disipe, permitiendo una mejor visibilidad.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas que rondarán entre los 6 y 12 grados , y una probabilidad de precipitación muy baja. Se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a la posibilidad de bruma en la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.