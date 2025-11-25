El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente nuboso, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto de nubes, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto es un indicativo de que, aunque no se esperan precipitaciones significativas, la atmósfera estará cargada de humedad, lo que podría generar una sensación de bochorno en ciertos momentos.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h. Esto podría aportar un alivio momentáneo a las temperaturas, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas del día y aumentando a un 10% en la tarde, aunque no se anticipan lluvias significativas. La posibilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones climáticas importantes.

A medida que avance la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes. Esto podría ofrecer un respiro a los habitantes y visitantes de Oia, quienes podrán disfrutar de un ambiente más luminoso antes de que el sol se oculte a las 18:07.

Los amantes de las actividades al aire libre deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la recomendación de llevar ropa adecuada para el tiempo. Aunque no se prevén lluvias, la alta humedad puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que indican los termómetros. En resumen, Oia experimentará un día caracterizado por la nubosidad y temperaturas frescas, ideal para disfrutar de un paseo tranquilo por sus paisajes, siempre con un abrigo a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.