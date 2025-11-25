El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:36. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 9 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados a las 10:00, manteniéndose en torno a los 11 grados durante la mayor parte de la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará predominantemente del este y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas, aunque no se anticipan ráfagas fuertes que puedan causar incomodidad. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá constante, lo que contribuirá a la estabilidad del tiempo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos y actividades recreativas sin la preocupación de mojarse.

Sin embargo, hacia la tarde, a partir de las 14:00, el cielo comenzará a presentar algunas nubes altas, aunque no se anticipa que estas generen precipitaciones. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 10 grados a las 23:00, lo que indicará el inicio de una noche fresca.

La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el final de un día mayormente soleado. A medida que caiga la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. En resumen, el día en O Rosal se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.