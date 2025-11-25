El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , siendo más frescas durante las primeras horas del día.

A lo largo de la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 7 grados a media mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 89%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. El viento soplará del noreste a una velocidad de entre 4 y 6 km/h, lo que contribuirá a la frescura del ambiente.

Durante la tarde, el cielo permanecerá despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 14 grados hacia las 14:00 horas. La humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 72%, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable. El viento cambiará ligeramente de dirección, soplando del norte a una velocidad de 6 a 8 km/h, lo que mantendrá un ambiente fresco pero sin ser incómodo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 18:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:05. La humedad aumentará ligeramente, llegando al 91%, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un leve aumento al 15% en la tarde, aunque sin indicios de tormentas. Esto sugiere que el día será seco, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas frescas y un viento suave. Es un buen momento para salir y aprovechar el tiempo, ya que las condiciones serán favorables para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.