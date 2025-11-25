El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, O Grove se presentará con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 81%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se torne nuboso, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que lleguen a los 14 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad, que se mantendrá en torno al 86%. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades durante la mañana y la primera parte de la tarde, lo que sugiere que no se anticipan lluvias significativas.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, especialmente a partir de las 11:00 horas, y se prevé que las temperaturas comiencen a descender gradualmente. A las 18:00 horas, cuando el sol se ponga a las 18:06, se espera que la temperatura baje a unos 12 grados. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 90% hacia el final del día, lo que podría dar lugar a la formación de brumas o nieblas en las horas nocturnas.

El viento será otro factor a considerar. Desde la madrugada, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 13 y 15 km/h, disminuyendo a lo largo del día. Hacia la tarde, se espera que el viento cambie a dirección este-noreste, con velocidades que rondarán los 5 km/h. Esto contribuirá a una sensación de calma, aunque la brisa puede ser más perceptible en las zonas costeras.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nuboso, con temperaturas frescas y una alta humedad que podría generar brumas al caer la noche. No se anticipan precipitaciones significativas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo debido a la frescura del ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.