El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con pocas nubes, especialmente en las horas centrales, lo que favorecerá actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. En las primeras horas, el termómetro marcará unos frescos 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 14 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de un paseo o una actividad al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 68% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura, aunque no se prevén condiciones de incomodidad por la humedad.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 14 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que avance el día. Esto hará que la sensación térmica sea más agradable, sin que el viento se convierta en un factor incómodo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Por la tarde, el sol se ocultará a las 18:07, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. En resumen, Nigrán vivirá un día de clima favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un entorno natural en su máxima expresión.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.