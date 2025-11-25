El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 8 grados. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que no habrá lluvias durante esta franja horaria. El viento soplará del norte a una velocidad moderada de 2 a 4 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero sin condiciones adversas.

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán los 13 grados en su punto máximo. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 75% a las 13:00 horas. El viento cambiará ligeramente, soplando del noreste a una velocidad de 3 a 5 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

Sin embargo, hacia el final de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse nuevamente, con un aumento en la nubosidad que podría llevar a un cielo cubierto hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados a las 17:00 horas. La humedad aumentará, llegando a un 88% hacia las 18:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:05.

A lo largo de la noche, el cielo permanecerá cubierto y las temperaturas se mantendrán en torno a los 10 grados. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que indica que no se esperan lluvias durante la noche. El viento continuará soplando del noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 9 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un inicio muy nuboso, seguido de un periodo de cielos despejados en la tarde, y un regreso a la nubosidad hacia la noche. Las temperaturas serán frescas, con un ambiente húmedo, pero sin riesgo de precipitaciones. Es un día ideal para actividades al aire libre, especialmente durante las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.