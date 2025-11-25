El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, se espera un tiempo variable en Moraña, con predominancia de cielos poco nubosos y momentos de mayor nubosidad. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielos muy nubosos, especialmente en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los habitantes de Moraña vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia escasa en la tarde, con una probabilidad de precipitación del 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la cantidad esperada es mínima, por lo que no se anticipan inconvenientes mayores para las actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero sin condiciones de viento fuerte que puedan afectar las actividades cotidianas. En la tarde, se espera que el viento aumente ligeramente, alcanzando hasta 8 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

La visibilidad se verá afectada en algunos momentos por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, por lo que se recomienda precaución al conducir. El ocaso se producirá a las 18:04, marcando el final de un día que, aunque fresco y con nubosidad variable, permitirá disfrutar de momentos despejados y agradables.

En resumen, Moraña experimentará un día de clima fresco, con cielos que irán de poco nubosos a muy nubosos, sin lluvias significativas, pero con una ligera posibilidad de chubascos en la tarde. La alta humedad y el viento suave serán características del día, haciendo que la sensación térmica sea más fría de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.