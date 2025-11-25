El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Mondariz se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, con una temperatura que ronda los 8 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado, alcanzando temperaturas de hasta 11 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa es notablemente alta, comenzando en un 94% y descendiendo ligeramente a lo largo de la jornada, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto sugiere que los habitantes de Mondariz podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 19 km/h. Esta brisa suave puede resultar refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerca la tarde, el cielo volverá a cubrirse, con un aumento en la nubosidad que podría dar paso a un ambiente más gris. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final de la tarde y bajando a 9 grados durante la noche. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad y el viento, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente si planean salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, los datos indican que no hay riesgo de tormentas eléctricas en la región, lo que contribuye a un ambiente tranquilo y seguro para todos. La puesta de sol se espera a las 18:05, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos cubiertos, ofrecerá momentos de sol y temperaturas agradables en su transcurso.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas frescas y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.