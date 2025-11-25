El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 68% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, haciendo que el tiempo sea más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 14 km/h. Esto puede aportar un ligero frescor, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede sentirse más intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Moaña podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse ligeramente, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:06, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Moaña no querrán perderse.

En resumen, el tiempo de hoy en Moaña será predominantemente soleado y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, es un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.