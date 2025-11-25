El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura inicial de 9 grados . A medida que avance la mañana, se prevé que la nubosidad disminuya ligeramente, pasando a un estado poco nuboso en las primeras horas del día, aunque las temperaturas se mantendrán frescas, rondando entre los 8 y 9 grados.

Durante la tarde, la situación meteorológica cambiará, y se anticipa un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado nuboso hacia las 15:00 horas. Las temperaturas máximas se situarán en torno a los 13 grados, lo que podría resultar en una sensación térmica algo más fría debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, oscilando entre el 82% y el 94% a lo largo del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las posibilidades de lluvia sean escasas, con un leve riesgo de lluvias intermitentes en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 55%. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada será mínima, con registros que no superarán los 0.7 mm. Esto sugiere que, aunque podría haber algunas gotas, no se anticipa un evento de lluvia significativo.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que variarán entre 1 y 5 km/h, predominando direcciones del sureste y oeste. Esta brisa suave contribuirá a que la sensación de frío se mantenga, especialmente en las horas más frescas del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día.

La puesta de sol está programada para las 18:05, marcando el inicio de una noche que se espera mayormente despejada, aunque con algunas nubes dispersas. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con escasas posibilidades de lluvia, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante las bajas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.