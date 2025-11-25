El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 13 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde la temperatura se situará en torno a los 10 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados entre las 02:00 y 03:00 horas. A medida que avance la jornada, se prevé un leve aumento en la temperatura, alcanzando los 13 grados entre las 14:00 y 16:00 horas, antes de descender nuevamente a 12 grados hacia el final de la tarde.

El estado del cielo será predominantemente poco nuboso durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Sin embargo, a partir de las 03:00 horas, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día. A partir de las 19:00 horas, el cielo se despejará nuevamente, ofreciendo un final de jornada más claro.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula hasta las 19:00 horas. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de precipitación intermitente (Ip) entre las 14:00 y 15:00 horas, aunque se espera que no afecte de manera considerable la actividad diaria.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 76% a las 00:00 horas y alcanzando picos del 91% hacia las 19:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día.

El viento soplará principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 10 km/h, y disminuirán gradualmente a lo largo del día.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy se presenta como un día fresco y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para un ligero aumento en la nubosidad y una posible llovizna en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.