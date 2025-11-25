El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 91% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 7 grados a las 9 de la mañana. Sin embargo, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer hacia el mediodía. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades de lluvia durante las primeras horas del día.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A partir de las 2 de la tarde, se anticipa un aumento en la nubosidad, con un cielo que se volverá muy nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 13 grados . La humedad relativa comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, rondando el 80%.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del este con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, no se prevén condiciones que puedan dar lugar a fenómenos severos, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en 0% durante todo el día. La noche se presentará con un cielo cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de mayor frescura, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 8 grados hacia la medianoche.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente despejado en las primeras horas, seguido de un aumento en la nubosidad por la tarde, pero sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento del este aportará una brisa agradable a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.