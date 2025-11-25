El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 10% en las primeras horas, aumentando a un 75% entre las 07:00 y las 13:00, y alcanzando un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente durante la tarde.
Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 6 grados, descendiendo a 4 grados en las horas más frías. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con la bruma y la posibilidad de niebla, podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer.
El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, el viento podría cambiar ligeramente hacia el norte, pero se mantendrá en rangos similares de velocidad.
A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 6 grados en las horas posteriores al ocaso, que será a las 18:02. La combinación de la alta humedad y el viento fresco podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente si planean salir.
En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben estar preparados para condiciones húmedas y frescas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.
- El buey irlandés se come al gallego
- La vida de una parroquia en torno a una calle carretera
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos
- Inauguración del mercado de Navidad de Vialia
- El Concello de Vigo saca a subasta un edificio abandonado junto a los viejos juzgados por 570.000 euros
- Vialia y Bouzas estrenan mercado y luces navideñas
- «Hay muchos abogados que ejercen y cobran menos que personas con derecho a asistencia jurídica gratuita»
- Sitúan en Cuba al profesor de Ourense fugado que violó a una alumna de 12 años