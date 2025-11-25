El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , lo que proporcionará un inicio fresco pero agradable para los habitantes y visitantes de la isla. La humedad relativa será alta, alcanzando el 80% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor del mediodía, donde se prevé que llegue a los 13 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad y al viento que soplará desde el este a una velocidad de entre 5 y 7 km/h.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, especialmente a partir de las 15:00 horas, cuando se prevé que las nubes se intensifiquen y se conviertan en un cielo muy nuboso. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 12 grados . La probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante la mayor parte del día, lo que sugiere que no se esperan lluvias significativas.

Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la situación cambiará. A partir de las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 40% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo algunas lluvias ligeras, aunque no se prevén tormentas. La temperatura continuará bajando, y para la noche se espera que descienda a unos 10 grados .

El viento, que soplará desde el este, podría intensificarse ligeramente durante la tarde, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente al caer la noche. La visibilidad se verá afectada por la posible aparición de niebla en las horas nocturnas, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente tranquilo, con temperaturas frescas y un cielo que pasará de poco nuboso a muy nuboso, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras hacia la tarde y la noche. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.