El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas y periodos de cielo poco nuboso. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que el cielo permanezca nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 80%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mostrarán ligeros cambios. Durante la tarde, se prevé que las nubes se mantengan, pero habrá momentos en que el cielo se despeje, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 14 grados , lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará del norte con velocidades que variarán entre 8 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en momentos puntuales.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se registrará una ligera posibilidad de precipitación en forma de llovizna en la tarde, aunque se considera poco probable. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el día transcurrirá sin eventos climáticos severos.

La visibilidad será buena, aunque la alta humedad podría generar una ligera bruma en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, la visibilidad mejorará, permitiendo disfrutar de los paisajes de A Guarda. El orto se producirá a las 08:36 y el ocaso a las 18:08, brindando un día con aproximadamente 9 horas y 32 minutos de luz solar.

Para quienes planeen actividades al aire libre, se recomienda vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y llevar una chaqueta ligera para la tarde, cuando el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca. En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nuboso, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas, ideal para disfrutar de un paseo por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.