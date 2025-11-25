El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Gondomar se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:37. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 71%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 10 grados a media mañana. La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más agradable. El viento soplará del norte a una velocidad de 7 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero cómodo para realizar actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 13:00, con valores que podrían llegar a los 14 grados . La humedad relativa seguirá disminuyendo, lo que permitirá que la sensación térmica sea más cálida en comparación con las horas de la mañana.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se registren algunas precipitaciones intermitentes, aunque la probabilidad es muy baja, con un 10% entre las 13:00 y las 19:00.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 22:00. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El viento, que durante el día ha soplado del norte y noreste, se estabilizará en direcciones similares, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h.

En resumen, el día en Gondomar se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.