El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, especialmente en el periodo de 00:00 a 07:00, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas irán cambiando ligeramente. Entre las 08:00 y las 09:00, el cielo permanecerá cubierto, pero la probabilidad de lluvia disminuirá. Sin embargo, se prevé que las temperaturas se mantengan bajas, oscilando entre los 5 y 6 grados durante la mañana. La sensación térmica podría ser aún más fría debido a la combinación de la humedad y el viento.
El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 20 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. A lo largo de la mañana, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 10 y 14 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo.
Durante la tarde, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 9 grados entre las 14:00 y las 15:00. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y la posibilidad de lluvias ligeras persistirá, especialmente en el periodo de 10:00 a 15:00, donde se prevé una precipitación acumulada de hasta 0.5 mm. La probabilidad de lluvia será más alta entre las 13:00 y las 19:00, con un 85% de probabilidad de que se produzcan precipitaciones.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que caigan a 6 grados hacia las 19:00. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 92%, lo que podría generar una sensación de frío persistente. El cielo seguirá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá hacia la noche, no se descartan chubascos aislados.
En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias escasas y un viento moderado que acentuará la sensación de frío. Se recomienda a los habitantes de la zona que se abriguen adecuadamente y estén preparados para posibles lluvias a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.
