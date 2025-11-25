El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

Hoy, 25 de noviembre de 2025, A Estrada se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados durante las primeras horas del día, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 99%, lo que contribuirá a una atmósfera bastante húmeda.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 6 grados, y el cielo continuará cubierto. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de lluvia en las primeras horas, aumentando a un 75% entre las 7 y las 13 horas, y alcanzando un 80% entre las 13 y las 19 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que el día avance, se prevé que el viento cambie a direcciones del suroeste y noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 17 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría generar un ambiente un poco más fresco, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 12 grados, aunque la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento. El cielo seguirá cubierto, con nubes altas que podrían dar paso a algunas lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, por lo que es aconsejable estar preparado para posibles chubascos.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre 8 y 9 grados. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Hacia el final del día, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que se aprecie un poco más de claridad, aunque las nubes seguirán dominando el panorama.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.