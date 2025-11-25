El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado nuboso hacia las 2:00 a.m. y continuando con un cielo muy nuboso durante las horas siguientes.

Las temperaturas en Cuntis se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 8 grados durante la mayor parte del día. Las mínimas se registrarán en las primeras horas, con 6 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 12 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 89% hacia la noche.

En cuanto a la precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad de lluvia escasa en la tarde, especialmente entre las 12:00 p.m. y las 1:00 p.m., con una probabilidad del 50%. A partir de la 1:00 p.m. y hasta las 7:00 p.m., la probabilidad de precipitación aumenta al 75%, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con un total acumulado de 0.1 a 0.2 mm.

El viento soplará de dirección este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente. A medida que avance el día, se prevé que el viento se mantenga ligero, con ráfagas que no superarán los 8 km/h.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo que los residentes de Cuntis disfruten de un cielo estrellado. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 7 grados, lo que sugiere que será un final de día fresco. La salida del sol está programada para las 08:37 a.m. y la puesta será a las 06:04 p.m., marcando un día con una duración de luz solar limitada.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia en la tarde, pero sin acumulaciones significativas. Los residentes deben prepararse para un día fresco y húmedo, con un viento suave que acompañará la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.