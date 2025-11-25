El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso". Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 10 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80%. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se recomienda a los habitantes de Catoira vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a la precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de precipitación aumentará. Se prevé una ligera posibilidad de lluvia escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia es más alta entre las 13:00 y las 19:00, con un 55% de posibilidad de que se produzcan algunas gotas.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h, predominando de dirección noreste y este. Esta brisa suave puede proporcionar un alivio temporal del frío, aunque no será suficiente para calentar el ambiente significativamente.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y las condiciones meteorológicas no parecen indicar la llegada de tormentas. La visibilidad será buena, aunque la nubosidad puede dificultar la vista del sol, que se ocultará a las 18:04. La salida del sol se producirá a las 08:38, marcando el inicio de un día que, aunque gris y fresco, no traerá sorpresas climáticas extremas.

En resumen, los habitantes de Catoira deben prepararse para un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia por la tarde. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse bien si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.