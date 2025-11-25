El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

Hoy, 25 de noviembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día mayormente nuboso, con intervalos de sol que ofrecerán un respiro entre las nubes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 80% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el noroeste, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hacia la tarde existe una ligera posibilidad de chubascos dispersos, especialmente en las horas de mayor nubosidad. La probabilidad de precipitación se incrementa a un 55% entre las 13:00 y las 19:00, pero las cantidades esperadas son escasas, con un máximo de 0.6 mm. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de A Cañiza lleven consigo un paraguas, aunque no es probable que se necesite.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque puede verse ligeramente afectada por la nubosidad. A medida que se acerque la tarde, el cielo se irá despejando, permitiendo que el sol haga su aparición antes del ocaso, que se producirá a las 18:04. Este cambio en el tiempo hacia la tarde podría ofrecer un hermoso espectáculo visual, con el sol iluminando las nubes en tonos cálidos.

En resumen, A Cañiza experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas suaves y un leve riesgo de lluvia. Los vientos del noroeste aportarán un toque de frescura, y aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, es aconsejable estar preparado para cualquier eventualidad. Disfruten del día y aprovechen los momentos de sol que se presenten.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.