El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, alcanzando temperaturas de hasta 15 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% y descendiendo ligeramente a lo largo de la jornada, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A pesar de la presencia de nubes en las primeras horas, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero hasta la tarde. Sin embargo, se prevé un leve incremento en la probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque las condiciones generales seguirán siendo mayormente secas.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que son sensibles a la humedad. Sin embargo, no se esperan tormentas ni eventos climáticos severos, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Cangas disfruten de un día mayormente tranquilo.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy será variado, con un inicio nuboso que dará paso a un periodo de sol y temperaturas agradables, seguido de un regreso a condiciones más nubladas por la noche. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las variaciones de temperatura y la posibilidad de un ligero viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.