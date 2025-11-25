El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 9 grados entre las 3 y las 5 de la mañana.
Durante la mañana, el cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Sin embargo, a partir de las 6 de la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará nuboso hacia las 7 y 8 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados, y la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 90%.
A medida que el día avanza, la nubosidad se intensificará, y para el mediodía, se prevé un cielo muy nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 13 grados a las 1 de la tarde. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad, que se mantendrá en torno al 80-89%.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante el día, aunque existe una probabilidad de precipitación leve en la tarde, especialmente entre las 2 y las 3 de la tarde, donde se podría registrar una ligera llovizna. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá tranquilo a pesar de la nubosidad.
El viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 12 km/h hacia las 4 de la tarde.
Al caer la noche, el cielo se cubrirá completamente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad aumentará, llegando a un 93% hacia la noche, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las horas más tardías. En resumen, el día en Cambados será fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el mediodía y un ambiente tranquilo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.
