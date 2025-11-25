El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 9 grados entre las 3 y las 5 de la mañana.

Durante la mañana, el cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Sin embargo, a partir de las 6 de la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará nuboso hacia las 7 y 8 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados, y la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 90%.

A medida que el día avanza, la nubosidad se intensificará, y para el mediodía, se prevé un cielo muy nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 13 grados a las 1 de la tarde. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad, que se mantendrá en torno al 80-89%.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante el día, aunque existe una probabilidad de precipitación leve en la tarde, especialmente entre las 2 y las 3 de la tarde, donde se podría registrar una ligera llovizna. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá tranquilo a pesar de la nubosidad.

El viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 12 km/h hacia las 4 de la tarde.

Al caer la noche, el cielo se cubrirá completamente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad aumentará, llegando a un 93% hacia la noche, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las horas más tardías. En resumen, el día en Cambados será fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el mediodía y un ambiente tranquilo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.