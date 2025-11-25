El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, dando paso a condiciones de bruma y niebla, especialmente en las horas más frías del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de 7 grados, mientras que durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 14 grados. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 85-94%, generará una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando picos del 94% en la mañana. Esto, junto con la presencia de niebla, podría dificultar la visibilidad en algunas áreas, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque se registrarán algunas gotas ligeras en la tarde, con acumulados que no superarán los 0.5 mm. La probabilidad de precipitación es baja, con un 50% entre las 07:00 y las 13:00, y un 70% entre las 13:00 y las 19:00, aunque la mayoría de las horas se mantendrán secas.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h, predominando de dirección este y sureste. Esto aportará un ligero frescor al ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 10 km/h.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad que podría generar niebla y bruma. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones de visibilidad reducida y disfrutar de las horas más despejadas de la mañana antes de que la nubosidad aumente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.