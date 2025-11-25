El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo muy nuboso durante las primeras horas de la mañana, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se despeje, ofreciendo momentos de sol entre las nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que el día avanza, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 15 km/h en las horas de la tarde. Este viento suave contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, aunque es posible que se sienta un poco más fresco en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un leve riesgo de lloviznas en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 15:00 horas, aunque se espera que sean muy ligeras y no afecten significativamente las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones climáticas importantes.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el inicio de una noche que se anticipa tranquila y sin precipitaciones.

En resumen, el día en Bueu se presenta como una jornada mayormente nublada pero con claros momentos de sol, temperaturas frescas y un viento suave. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero abrigo para las horas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.