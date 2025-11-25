El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , alcanzando su punto más bajo en la madrugada y subiendo ligeramente hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto, con momentos de nubosidad variable. La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero se incrementa a partir de la tarde, con un 45% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00, y un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque la mañana podría transcurrir sin lluvias, la tarde podría traer algunas gotas, especialmente en la franja horaria de mayor probabilidad.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá por encima del 80%. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas frescas. La bruma también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sureste a velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 9 km/h. Esto proporcionará un ligero alivio a las temperaturas, aunque no será suficiente para eliminar la sensación de frescura.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas ligeras.

En resumen, Barro experimentará un día fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo variable y que consideren llevar un paraguas si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.