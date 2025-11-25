El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

El día de hoy, 25 de noviembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 68% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, no se anticipan condiciones de incomodidad por la humedad. La brisa será ligera, con vientos predominantes del norte y noreste, alcanzando velocidades de entre 4 y 10 km/h. Esta suave brisa contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, ya que no se esperan interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, se registrará una ligera posibilidad de chubascos aislados en la tarde, aunque la probabilidad es mínima.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará nuevamente poco nuboso, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:07.

Para aquellos que planean actividades nocturnas, la temperatura descenderá a 12 grados, manteniendo un ambiente fresco pero cómodo. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece Baiona.

En resumen, el tiempo de hoy en Baiona se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.